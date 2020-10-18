ترتيب مجموعة كفر الشيخ والغربية عقب ختام القسم الثابث



وانتهت مباراه صيد المحله والزعفران بالتعادل 0/0، وفاز فريق عثماثون علي سيدي السالم بهدفين مقابل هدف.



وفاز فريق اتحاد بسيون علي سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف، وفاز مطوبس علي سمنود بهدف نظيف.



واكتسح كفرالشيخ نظيرة فريق مركز شباب الحنفي بثلاث اهداف نظيفه، وتغلب فريق دسوق علي الحامول بهدف دون رد.



ترتيب المجموعة الثامنة



1-كفرالشيخ65نقطه

2-صيدالمحله55نقطه

3-عثماثون51نقطه

4-سمنود46 نقطه

5-الحامول43نقطه

6-سبورتنج كاسل38نقطه

7-دسوق32نقطه

8-شباس الشهداء 31نقطه

9-مطوبس 30نقطه

10-بلطيم27نقطه

11-اتحاد بسيون25نقطه

12-الزعفران25نقطه

13-سيدي سالم22نقطه

14-الحنفي 8نقاط

شهدت مباريات الجولة الاخيره من مسابقات القسم الثالث، المجموعه الثامنة فوز فريق مركز شباس الشهداء عليى حساب فريق بلطيم باربعه اهداف مقابل هدف.