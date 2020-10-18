صدام قريب بين بارتوميو ولاعبي برشلونة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أصبح في موقف لا يحسد عليه داخل إدارة النادي الكتالوني.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن بارتوميو أصبح على أبواب الحرب مع لاعبي وجماهير وأعضاء البرسا، حيث أعلن نجوم النادي الكتالوني عن رفضهم مسألة تخفيض الرواتب بالإضافة إلى رغبة المشجعين وأعضاء النادي في رحيل مجلس الإدارة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو طلب من لاعبي وموظفي النادي تخفيض رواتبهم بنسبة 30%، حيث سيفتح باب المفاوضات حول الأمر حتى 22 أكتوبر الحالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيمتد باب المفاوضات بين كل الأطراف حتى 5 نوفمبر المقبل.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين أبلغوا مجلس الإدارة برفض هذا الأمر لكن إدارة البلوجرانا تطمح في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق فإن إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو لن تتردد في إجراء تدابير تخفيض الرواتب من جانب واحد.

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