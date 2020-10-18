جامعة القاهرة: تعاقدنا مع مايكروسوفت لإطلاق أضخم منصة ذكية في العالم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
محمود علم الدين
محمود علم الدين
شيماء حسن
Advertisements
قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة تعاقدت مع شركة مايكروسوفت العالمية لإطلاق منصة ذكية تعد الأضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه تم رفع 14 ألف مقرر على هذه المنصة.

وأضاف "علم الدين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المنصة تتكون من بعدين أساسيين الأول متعلق بالمقررات الدراسية والمحاضرات والاجتماعات والتفاعلات.

وأشار، إلى أن البعد الآخر يتعلق بعملية التقويم أو الامتحانات بكافة أشكالها وتصحيحها رقميًا، موضحًا أن هذه المنصة ستوفر بها كافة المواد والمناهج بالصوت والصورة.

وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن التعليمية مع بداية العام الدراسي الذي انطلق السبت تعتمد على أسلوب التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الشخصي واستخدام المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال "عبدالغفار" إنه وفقًا لآخر اجتماعات للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي سيترك لكل رئيس الجامعة أو عميد الكلية اختيار نظام الحضور وفقًا لعدد الطلاب داخلها والاعتماد على نظام اليوم الطويل وتقسيم الطلبة على أيام.

وأكد، أن البنية التحتية المعلوماتية الحكومية والخاصة والأهلية تستطيع أن تقدم خدمة تعليمية عن بعد بشكل مجزي، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو رقمنة التعليم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التي قامت بتوصيل كابلات الإنترنت، كما أوضح أنه غدًا سيتم انطلاق العام الدراسي في أغلب الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات تخص آلية التعلم في العام الدراسي الجديد تماشيًا مع إجراءات الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، أن التعليم الهجين يجمع بين الحضور والدراسة عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعي، إذ جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي لكي ينتهي في الساعة السادسة بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.

وتابع، أنه سيجرى تعميم إجراءات دخول الجامعة والتواجد داخل الحرم الجامعي على الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل في المعامل والمدرجات والقاعات والمختبرات وذلك حفاظًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما ستخص هذه الإجراءات آلية تقديم الطعام بالجامعات والتعامل مع سكن الطلاب في المدن الجامعية.

وأكد، أن اختلاف طبيعة الدراسة في الكليات النظرية والعملية، سيؤدي إلى اختلاف طبيعة تدريس الجزء الإلكتروني مقابل الجزء المرتبط بالحضور، حيث أن الكليات ذات الطبيعة العملية مثل الهندسة والعلوم ستكون في حاجة إلى تواجد الطالب بعدد ساعات وأيام أكبر، في ظل مراعاة نفس الاشتراطات من التباعد.

وواصل: "لن يسمح بدخول أي طالب أو أي إداري أو عضو هيئة تدريس أو أي زائر لا يرتدي الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعات الأهلية سيكون أسهل من نظيرتها الحكومية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايكروسوفت جامعة القاهرة بوابة الفجر انتشار جائحة كورونا اليوم الدراسى الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي على الوداد

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ ساعة

جامعة القاهرة: تعاقدنا مع مايكروسوفت لإطلاق أضخم منصة ذكية في العالم

منذ 35 دقيقة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حضور مرتين للكليات النظرية.. جامعة الإسكندرية تعلن خطة الدراسة في ظل كورونا

مجمع الكليات الجديد بالإسكندرية يستقبل 190 ألف طالب.. والجامعة: نخفف التكدس

التعليم العالي: الكمامة شرط أساسي لدخول الجامعة بالعام الجديد

قبيل العام الدراسي.. 8 رسائل من الحكومة بشأن المدارس والجامعات

التعليم العالي: اتخذنا الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب ضد فيروس كورونا (فيديو)

شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي