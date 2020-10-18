'الزناتي' يرد على تصريحات وزير الإعلام: كان الصمت أولى بك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
حسين الزناتي
حسين الزناتي
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، إن ما قاله الزميل الصحفي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام مجددًا، وتأكيده مرة أخرى اليوم على كلامه السابق، وتصريحاته ضد الصحافة،واستكمالها اليوم بوسائل الإعلام، ثم وصفه بأن من يعارضه في الرأي، إما أنه "يترك قلمه لغيره"، أو أنه "مجرد أداة لشن حملة على شخصه"، هو أمر لايليق، وتجاوز فج لدوره ومكانته كوزير إعلام للدولة المصرية، ورئيس تحرير، وكاتب صحفي قبل أن يكون وزيرًا.

وأضاف في بيان له، إن ما يردده هيكل ويؤكد عليه، يدينه، ويشير إلى تقصيره هو في القيام بدوره كوزير، والذي عليه أن يقف ضد أية أزمات تواجه هذا الإعلام الذي هو وزيره، وتلك الصحافة التي ينتمي إليها، بدلًا من الوقوف موقف المسؤول عنها، والمساهمة في الحل وليس الإيقاع بها.

وتابع: "كان على وزير الإعلام الصحفي أسامة هيكل، أن يكون أكثر تحيزًا للمهنة، حتى لوكانت تواجه مشكلات كبيرة، وأن يرعى كل حلول تجاوز هذه المشكلات، باعتباره رجل دولة، وهي نفس الدولة التيتمتلك هذه المؤسسات، ويعمل بها عشرات الآلاف من أصحاب المهنة، أما إن كان وزير الإعلام الصحفي لم يفعل هذا كله، فكان الصمت أولى به من تلك التصريحات، ثم الإصرار عليها اليوم".

'الإعلاميين' تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات 'هيكل'

وكان قد دعا نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، مجلس النقابة، إلى اجتماع عاجل؛ لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن أسامة هيكل ينشر أخبار وإصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من ٣٥ سنه لا يشاهدون التليفزيون المصري، وهم من يمثلون من ٦٠ إلى ٦٥% من الشعب المصري، وذلك دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الاحصائيات، في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أهل التخصص)، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار.

وأضاف أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل إلى ٥٧.٦٪% في الريف، وفِي الحضر ٥١.٢٪%، بالإضافة إلى ٢٦.٥% يلجأون إلى الفضائيات، و٨.٦% يلجأون للأسر والأصدقاء، و٧%٪ من الأسر تلجأ إلى الإنترنت،و٢.٥% إلى العمل، مؤكدًا أن الوزير يمارس اللامهنية؛ حيث لا يستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية.

وتابع: "إن ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه، وتحديدًا أن افتعل، ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولا يركز في اختصاصاته،وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة".

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