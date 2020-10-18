بني عبيد يؤكد صعودة للقسم الثاني وهبوط خماسي مجموعة الدقهلية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
نرمين خضر
Advertisements

شهدت مباريات الجولة الاخيره من منافسات القسم الثالث للمجموعة التاسعة ( الدقهليه ) صعود فريق بني عبيد للممتاز "ب" ، في حين هبط الخماسي اتحاد المنزله ، والمطرية ومنية سمنود وكهرباء طلخا للقسم الرابع .

واسفرت النتائج عن، تعادل بني عبيد مع كهرباء طلخا بدون أهداف، وفاز اتحاد نبروه على فريق السنبلاوين بهدف مقابل لاشئ.

وحقق عمال المنصوره الفوز علي شربين بثلاث أهداف نظيفة، كما تغلب شبان بدواي علي اتحاد المنزله بثلاثه أهداف مقابل هدف.

وانسحب فريق ميجا سبورت من مباراة مينه سمنود ، لعدم اكتمال عدد اللاعبين في الملعب.

واكتسح بلقاس نظيرة فريق المطرية بستة أهدف مقابل هدف، وتعادل ايجابيا شيكو ومياه الدقهليه بهدف لمثله.

ترتيب المجموعه التاسعة

1- بني عبيد 56نقطه
2- عمال المنصوره 53 نقطه
3- نادي اتحاد نبروه 53نقطه
4- ميجاسبورت 46نقطه
5- شربين برصيد40نقطه
6- شباب بدواي 40 نقطه
7. بلقاس 0 39نقطه
8- شيكو 29 نقطه
9- مياه الدقهليه 36 نقطه
10- السنبلاوين 33 نقطه
11- كهرباء طلخا نقطه
12- شباب منيه سمنود 30 نقطه
13- شباب الامير 28 نقطه
14- اتحاد المنزله 18نقطه
15- المطريه 14نقطه

أخبار تهمك

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 10 ساعة

صراع بين الزمالك وبراميدز على هداف المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 7 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي على الوداد

منذ أقل من ساعتين

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي