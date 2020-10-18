بني عبيد يؤكد صعودة للقسم الثاني وهبوط خماسي مجموعة الدقهلية

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شهدت مباريات الجولة الاخيره من منافسات القسم الثالث للمجموعة التاسعة ( الدقهليه ) صعود فريق بني عبيد للممتاز "ب" ، في حين هبط الخماسي اتحاد المنزله ، والمطرية ومنية سمنود وكهرباء طلخا للقسم الرابع .



واسفرت النتائج عن، تعادل بني عبيد مع كهرباء طلخا بدون أهداف، وفاز اتحاد نبروه على فريق السنبلاوين بهدف مقابل لاشئ.



وحقق عمال المنصوره الفوز علي شربين بثلاث أهداف نظيفة، كما تغلب شبان بدواي علي اتحاد المنزله بثلاثه أهداف مقابل هدف.



وانسحب فريق ميجا سبورت من مباراة مينه سمنود ، لعدم اكتمال عدد اللاعبين في الملعب.



واكتسح بلقاس نظيرة فريق المطرية بستة أهدف مقابل هدف، وتعادل ايجابيا شيكو ومياه الدقهليه بهدف لمثله.



ترتيب المجموعه التاسعة



1- بني عبيد 56نقطه

2- عمال المنصوره 53 نقطه

3- نادي اتحاد نبروه 53نقطه

4- ميجاسبورت 46نقطه

5- شربين برصيد40نقطه

6- شباب بدواي 40 نقطه

7. بلقاس 0 39نقطه

8- شيكو 29 نقطه

9- مياه الدقهليه 36 نقطه

10- السنبلاوين 33 نقطه

11- كهرباء طلخا نقطه

12- شباب منيه سمنود 30 نقطه

13- شباب الامير 28 نقطه

14- اتحاد المنزله 18نقطه

15- المطريه 14نقطه