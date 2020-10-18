وزير التعليم: ممنوع تعليق أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات بالمدارس (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة الانضباط في المدارس التي بدأت بها الدراسة اليوم وفقا للتقارير التي وردت إليهم مرتفعة جدا.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك ولع بإثارة المشكلات من خلال الفيديوهات المنتشرة على السوشيال الميديا، مناشدا أي ولي أمر أو طالب تواجهه مشكلة أو استفسار أن يتواصل معهم عبر الواتساب على الرقم 01148970610.



