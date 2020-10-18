صراع بين الزمالك وبراميدز على هداف المصري

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية أن المصري البورسعيدي حسم موقفه من رحيل مهاجم الفريق الفلسطيني محمود وادي عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد مصدر مسئول داخل المصري البورسعيدي بأن الزمالك أرسل عرضًا رسميًا للمصري تبلغ قيمته 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة اللاعبين محمد عنتر وعمر السعيد.
ويرغب الزمالك في دفع قيمة التعاقد مع محمود وادي على أقساط لكن مسئولي المصري يرفضون بشكل قاطع فكرة التقسيط مطلقا من أجل تدعيم صفوف الفريقين.
وقام مسئولو براميدز بإبلاغ نظرائهم في الزمالك وبراميدز أن الذي يرغب في الحصول على خدمات محمود وادي فإن عليه دفع المقابل المالي للصفقة (كاش) وشدد المصدر المسئول في المصري أن الصفقة لم تتم لأي من الطرفين حتى تلك اللحظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز انتقالات الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي على الوداد

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موسيماني: سعيد بمستوى الفريق.. وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين

منذ أقل من نصف ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقهر الوداد المغربي بثنائية نظيفة ويضع قدما ونصف في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ أقل من ساعتين

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 17-10-2020

منذ أقل من نصف ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يضحي بنجميه و15 مليون لضم نجم المصري

الزمالك يوافق على إعارة "مدبولي" للمصري

عاجل.. الزمالك يضم نجم الأسود

الزمالك يرفض رحيل"عنتر ومدبولي" للمصري

الزمالك يعرض على كارتيرون ضم هذا اللاعب

رمضان صبحي يكشف حقيقة عروض الزمالك وبيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

10:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي