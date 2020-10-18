صراع بين الزمالك وبراميدز على هداف المصري





ذكرت تقارير صحفية أن المصري البورسعيدي حسم موقفه من رحيل مهاجم الفريق الفلسطيني محمود وادي عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد مصدر مسئول داخل المصري البورسعيدي بأن الزمالك أرسل عرضًا رسميًا للمصري تبلغ قيمته 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة اللاعبين محمد عنتر وعمر السعيد.

ويرغب الزمالك في دفع قيمة التعاقد مع محمود وادي على أقساط لكن مسئولي المصري يرفضون بشكل قاطع فكرة التقسيط مطلقا من أجل تدعيم صفوف الفريقين.

وقام مسئولو براميدز بإبلاغ نظرائهم في الزمالك وبراميدز أن الذي يرغب في الحصول على خدمات محمود وادي فإن عليه دفع المقابل المالي للصفقة (كاش) وشدد المصدر المسئول في المصري أن الصفقة لم تتم لأي من الطرفين حتى تلك اللحظة.



