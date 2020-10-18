'الإعلاميين' تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات 'هيكل'

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
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دعا نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، مجلس النقابة، إلى اجتماع عاجل؛ لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن أسامة هيكل ينشر أخبار وإصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من ٣٥ سنه لا يشاهدون التليفزيون المصري، وهم من يمثلون من ٦٠ إلى ٦٥% من الشعب المصري، وذلك دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الاحصائيات، في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أهل التخصص)، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار.

وأضاف أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل إلى ٥٧.٦٪% في الريف، وفِي الحضر ٥١.٢٪%، بالإضافة إلى ٢٦.٥% يلجأون إلى الفضائيات، و٨.٦% يلجأون للأسر والأصدقاء، و٧%٪ من الأسر تلجأ إلى الإنترنت،و٢.٥% إلى العمل، مؤكدًا أن الوزير يمارس اللامهنية؛ حيث لا يستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية.

وتابع: "إن ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه، وتحديدًا أن افتعل، ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولا يركز في اختصاصاته،وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة".

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