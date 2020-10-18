"الفجر الفني" يكشف حقيقة اعتزال بهاء سلطان الغناء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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انتشرت خلال الساعات الآخيرة عددًا من الشائعات التي تشير إلى اعتزال الفنان بهاء سلطان الفن وتفرغه للابتهالات والإنشاد الديني، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد مصدر مقرب من الفنان بهاء سلطان لـ "الفجر الفني": أن جميع هذه الأخبار كاذبة ومجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة.

وجدد المصدر تأكيده أن بهاء سلطان لم يفكر في قرار الإعتزال مطلقًا، مضيفًا: "الناس والصحافة حرفوا كلام الشيخ الذي ظهر بصحبته بهاء سلطان.. وكان كاتب كلام جميل جداً".

جدير بالذكر أن أزمة بهاء سلطان، مع شركة "فري ميوزك" لمالكها نصر محروس، لا تزال قائمة، فبعد أن أعلن الأول عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فسخ عقد الاحتكار المُبرم بينه وبين الشركة، نفى محروس ذلك تماماً وأكد أن العقد الذي وقعه بهاء سطان معه لا يزال قائماً.


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