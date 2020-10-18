محافظ الفيوم: العملية التعليمية تسير بانتظام في العام الدراسي الجديد

أكد احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على سير العملية التعليمية بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للتأكد من التام المدارس بالإجراءات الاحترازية.



وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه لم يتم رصد أي شيء غير طبيعي، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة ومديريات الصحية لتطبيق البروتوكول للحفاظ على الطلبة والمعلمين مع انطلاق العام الدراسي.



وأشار إلى أن هناك زائرات صحية في جميع المدارس، موضحًا أن أجهزة خفض الحرارة ليست متواجدة في جميع المدارس ولكن الزائرة الصحية يمكنها أن تلاحظ أي حالة غير طبيعية، مشددًا على ضرورة زيادة وعي المدرسين والمشرفين والتأكيد على استخدام المعقمات والكمامات.



وكان حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إرسال عدد من الرسائل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن متابعته للمنظومة التي تشهد تشديدات على الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا العام تفاديا لانتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.



وبجانب الجامعات بدأت اليوم السبت الدراسة في أكثر من 60 ألف مدرسة، لعدد يقارب الـ23 مليون طالب وتلميذ في المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.





