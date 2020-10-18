محافظ الفيوم: العملية التعليمية تسير بانتظام في العام الدراسي الجديد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
شيماء حسن
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أكد احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على سير العملية التعليمية بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للتأكد من التام المدارس بالإجراءات الاحترازية.

وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه لم يتم رصد أي شيء غير طبيعي، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة ومديريات الصحية لتطبيق البروتوكول للحفاظ على الطلبة والمعلمين مع انطلاق العام الدراسي.

وأشار إلى أن هناك زائرات صحية في جميع المدارس، موضحًا أن أجهزة خفض الحرارة ليست متواجدة في جميع المدارس ولكن الزائرة الصحية يمكنها أن تلاحظ أي حالة غير طبيعية، مشددًا على ضرورة زيادة وعي المدرسين والمشرفين والتأكيد على استخدام المعقمات والكمامات.

وكان حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إرسال عدد من الرسائل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن متابعته للمنظومة التي تشهد تشديدات على الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا العام تفاديا لانتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.

وبجانب الجامعات بدأت اليوم السبت الدراسة في أكثر من 60 ألف مدرسة، لعدد يقارب الـ23 مليون طالب وتلميذ في المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

أهم رسائل وزير التربية والتعليم
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم في أول أيام الدراسة:

- قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الأحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

- الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، وستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.

- قناة "مدرستنا" تهدف إلى شرح الدروس بطريقة مبتكرة، والحصة مدتها نصف ساعة وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وجدول الدروس سيتواجد في المدرسة.

- وزارة التربية والتعليم ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 20202021.

- إطلاق منصة "التعليم المصري"، يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر وستوجه إلى 3 مجموعات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعطي دليل بكل ما يخص العملية التعليمية.

- تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلًا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

- تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى.

- تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة.

- توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

يذكر أن الدراسة بدأ الدراسة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

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