موسيماني: سعيد بمستوى الفريق.. وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين









أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة أمام فريق الوداد الذي خاض اللقاء بروح تنافسيه".





وأشار ."حصلنا على فرصة تسجيل هدف مبكر ونجحنا في اغتنامها بعد الضعط على مدافع الوداد".





وواصل :"حارسنا محمد الشناوي كان متألق بتصديه لركلة جزاء وهو يقدم عمل رائع مع الفريق".





وزاد :"سعيد للغاية بمستوى الفريق، ولعبنا بالخطة التي وضعناها وكان من الممكن أن نسجل هدف ثالث أو رابع".





وأشار :"جميع اللاعبون في خط الوسط أبلوا بلاءًا حسنًا وسعداء بهذه النتيجة وكنت سأكون أسعد أكثر لو سجل اللاعبون الفرص التي أتيحت لهم".



