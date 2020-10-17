موسيماني: سعيد بمستوى الفريق.. وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:43 م
علي نبوي
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أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة أمام فريق الوداد الذي خاض اللقاء بروح تنافسيه".
وأشار ."حصلنا على فرصة تسجيل هدف مبكر ونجحنا في اغتنامها بعد الضعط على مدافع الوداد".
وواصل :"حارسنا محمد الشناوي كان متألق بتصديه لركلة جزاء وهو يقدم عمل رائع مع الفريق".
وزاد :"سعيد للغاية بمستوى الفريق، ولعبنا بالخطة التي وضعناها وكان من الممكن أن نسجل هدف ثالث أو رابع".
وأشار :"جميع اللاعبون في خط الوسط أبلوا بلاءًا حسنًا وسعداء بهذه النتيجة وكنت سأكون أسعد أكثر لو سجل اللاعبون الفرص التي أتيحت لهم".
واختتم حديثه :"أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وعلينا الاستمرار في المرحلة المقبلة".
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