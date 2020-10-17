عبد الحفيظ: حضرنا للمباراة بشكل جيد والتأهل للنهائي لم يحسم بعد
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:42 م
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الهام الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب كان لدينا الدوافع للعب بقتال وبروح عالية".
وأضاف :"حضرنا للمباراة بشكل جيد للغاية ومباراة اليوم كانت كبيرة للغاية أمام منافس يعلم كل شيء عنا".
وتابع :"لا نعتمد على نتيجة مباراة اليوم ولقاء الإياب سيكون أهم ولذلك علينا الاستعداد له بشكل قوي".
وواصل :"سنبدأ في التحضير لمباراة الإياب عقب العودة إلى القاهرة لأننا سنواجه منافس مميز جدًا".
وأشار :"الشوط الأول انتهى في المغرب والشوط الثاني يكون فيه الحسم".
وأوضح :"مباراة العودة لن تكون سهلة وكرة القدم أحوالها متقبلة لأننا سنواجه فريق صعب وليس سهلا".
وواصل :"علينا أن نحترم الوداد في مباراة الإياب وأطالب الجماهير واللاعبين بعدم الاستسلام لشعور أن التأهل للنهائي تم حسمه اليوم".
واختتم حديثه :"لا نريد أن يكون لدينا إحساس بأن الأمر انتهى ولكن علينا بذل أقصى جهد في مباراة الإياب".
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