عبد الحفيظ: حضرنا للمباراة بشكل جيد والتأهل للنهائي لم يحسم بعد









عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الهام الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب كان لدينا الدوافع للعب بقتال وبروح عالية".









وأضاف :"حضرنا للمباراة بشكل جيد للغاية ومباراة اليوم كانت كبيرة للغاية أمام منافس يعلم كل شيء عنا".





وتابع :"لا نعتمد على نتيجة مباراة اليوم ولقاء الإياب سيكون أهم ولذلك علينا الاستعداد له بشكل قوي".





وواصل :"سنبدأ في التحضير لمباراة الإياب عقب العودة إلى القاهرة لأننا سنواجه منافس مميز جدًا".





وأشار :"الشوط الأول انتهى في المغرب والشوط الثاني يكون فيه الحسم".









وأوضح :"مباراة العودة لن تكون سهلة وكرة القدم أحوالها متقبلة لأننا سنواجه فريق صعب وليس سهلا".





وواصل :"علينا أن نحترم الوداد في مباراة الإياب وأطالب الجماهير واللاعبين بعدم الاستسلام لشعور أن التأهل للنهائي تم حسمه اليوم".



