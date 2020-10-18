"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي محمد الباز الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واقعة إجبار محافظ الدقهلية مديرة مدرسة على خلع شبابيك بعض الفصول وتنظيفها.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت إن مديرة المدرسة ليس من شأنها خلع الشباب وتنظيفه بنفسها، كان من الأفضل توجيه لوم لمديرة المدرسة على عدم إشرافها على نظافة المدرسة، مضيفا:" كنت أتمنى ما شوفش منظر زي ده في مدارسنا".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمحافظ الدقهلية وهو يجبر مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينة دكرنس على خلع شباك ألوميتال لتنطيفه بعدما أخبزته أنها نقلت فصل الحضانة منه لأنه مظلم ثم أقالها من منصبها قائلا: "أنتي مديرة فاشلة".

وأكد نشطاء أن الفيديو تم تصويره خلال زيارة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لعدد من مدارس دكرنس قبل ثلاثة أيام من بدء الدراسة ووجد المدرسة لم تنتهى من أعمال التنظيف والدهان وان مديرة المدرسة أخبرته أن العمال في الطريق لاستكمال العمل حيث لا يوجد عمال بالمدرسة ويتم استئجار عمالة للتنظيف والدهان فرد عليها معترضا: "هو أنا كل ما اسألك على حاجة تقولي العمال في الطريق".

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