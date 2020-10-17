مدرب الوداد: الإرهاق سبب الخسارة أمام الأهلي.. ولن نستسلم في مباراة الإياب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أرجع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي السبب وراء خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الأرهاق والغيابات في صفوف الفريق.

وقال عقب نهاية المباراة :"أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة، وما حدث نتيجة المباريات التي خضنها في الدوري قبل نصف النهائي".

وأضاف :"كانت فترة ماراثونية للوداد ورغم ذلك قدمنا أداء  كروي جيد في الشوط الأول".


وتابع :"ارتكبنا خطأ قاتل في الشوط الأول أمام الأهلي وأضعنا ركلة جزاء كانت كفيلة للعودة".

وزاد :"وصلنا للدور نصف النهائي ونحن تحت عامل التوتر والإرهاق ولكن الأمر لم ينتهي بعد".

وأوضح :"لن نستسلم في مباراة الإياب وسنخوض مباراة الإياب في القاهرة بكل قوة".

وواصل ."نادي الوداد كبير ولا يستسلم واللاعبون سيقدمون كل ما لديهم بقوة في القاهرة".

وأشار :"جازفت بالدفع باللاعب جبران ولم يكن لي خيارات في اللاعبين والتشكيل الذي وضع كان مفروضًا علينا بسبب الظروف".


وأتم :"نحن في وضعية صعبة جدًا بسبب قلة عدد اللاعبين الجاهزين، وعلينا القتال في مباراة الإياب بالقاهرة".

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