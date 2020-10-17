مدرب الوداد: الإرهاق سبب الخسارة أمام الأهلي.. ولن نستسلم في مباراة الإياب
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:41 م
علي نبوي
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أرجع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي السبب وراء خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الأرهاق والغيابات في صفوف الفريق.
وقال عقب نهاية المباراة :"أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة، وما حدث نتيجة المباريات التي خضنها في الدوري قبل نصف النهائي".
وأضاف :"كانت فترة ماراثونية للوداد ورغم ذلك قدمنا أداء كروي جيد في الشوط الأول".
وتابع :"ارتكبنا خطأ قاتل في الشوط الأول أمام الأهلي وأضعنا ركلة جزاء كانت كفيلة للعودة".
وزاد :"وصلنا للدور نصف النهائي ونحن تحت عامل التوتر والإرهاق ولكن الأمر لم ينتهي بعد".
وأوضح :"لن نستسلم في مباراة الإياب وسنخوض مباراة الإياب في القاهرة بكل قوة".
وواصل ."نادي الوداد كبير ولا يستسلم واللاعبون سيقدمون كل ما لديهم بقوة في القاهرة".
وأشار :"جازفت بالدفع باللاعب جبران ولم يكن لي خيارات في اللاعبين والتشكيل الذي وضع كان مفروضًا علينا بسبب الظروف".
وأتم :"نحن في وضعية صعبة جدًا بسبب قلة عدد اللاعبين الجاهزين، وعلينا القتال في مباراة الإياب بالقاهرة".
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