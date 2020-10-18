وزير التعليم: التجربة المصرية من الـ"توب 5" على مستوى العالم (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حضور الطلاب بالمدارس لن يكون نظاميا، حيث هناك 60 الف جدول مدرسي، موضحا أنهم سيتابعون نسب الحضور يوميا، بالإضافة إلى أنهم خصصوا رقم ساخن لتلقي أي شكاوى بشأن الدراسة.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التجربة المصرية التي نعلق عليها بشكل ليس إيجابيا تعتبر من الـ "توب 5" على مستوى العالم، ويشار إليها بإيجابية، لافتا إلى أن مصر تترأس اجتماعات دولية يوميا لمساعدة دول أخرى.





وأضاف وزير التربةي والتعليم، أنه سيتم منح 20 مليون طالب بريد إليكتروني على مايكروسوفت وبرنامج أوفيس مجانا، معلقا: "حاجات تستحق نتكلم فيها، وبنبذل جهد كبير".





أهم تصريحات طارق شوقي

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم في أول أيام الدراسة:





- قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح اليوم الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.





- الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة، وستقدم تعليما بجودة مختلفة وبطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.





- قناة "مدرستنا" تهدف إلى شرح الدروس بطريقة مبتكرة، والحصة مدتها نصف ساعة وتعمل على مدار الـ24 ساعة، وجدول الدروس سيتواجد في المدرسة.





- وزارة التربية والتعليم ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 20202021.





- إطلاق منصة "التعليم المصري"، يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر وستوجه إلى 3 مجموعات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعطي دليل بكل ما يخص العملية التعليمية.





- تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلًا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.





- تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى.





- تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة.





- توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.



