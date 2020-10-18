محافظ الشرقية: لم تصلنا أي إخطارات بـ"بكورونا" مع بداية العام الدراسي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:58 ص
اللواء ممدوح غراب
اللواء ممدوح غراب
شيماء حسن
Advertisements
أكد اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على سير العملية التعليمية بصورة منتظمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يصلهم أي إخطارات بوجود الاشتباه بفيروس كورونا في مدارس المحافظة.

وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تجربة جيدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا في مدارس المحافظات".

وكان حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إرسال عدد من الرسائل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن متابعته للمنظومة التي تشهد تشديدات على الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا العام تفاديا لانتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.

وبجانب الجامعات بدأت اليوم السبت الدراسة في أكثر من 60 ألف مدرسة، لعدد يقارب الـ23 مليون طالب وتلميذ في المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمه الصحه كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

إشادة كبيرة من الكاف بنجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية: نجهز عمل نقاط رصد حالات الاشتباه بالكورونا حول المحافظة

توجيه مهم من محافظ الشرقية للسائقين والركاب في مواقف السيارات

رقم غير متوقع.. عقوبة السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية بالشرقية

محافظ الشرقية يحذر المواطنين من خطورة التجمعات: "مش عايزين ناخد إجراءات دمها تقيل"

"سعفان" يكلف مراكز تدريب مديريات القوى العاملة بتصنيع الكمامات

وكيل تعليم الفيوم يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:48 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

11:57 م

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي