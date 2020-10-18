محافظ الشرقية: لم تصلنا أي إخطارات بـ"بكورونا" مع بداية العام الدراسي

أكد اللواء ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على سير العملية التعليمية بصورة منتظمة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يصلهم أي إخطارات بوجود الاشتباه بفيروس كورونا في مدارس المحافظة.



وقال "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تجربة جيدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا في مدارس المحافظات".



وكان حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إرسال عدد من الرسائل مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ضمن متابعته للمنظومة التي تشهد تشديدات على الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا العام تفاديا لانتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.



وبجانب الجامعات بدأت اليوم السبت الدراسة في أكثر من 60 ألف مدرسة، لعدد يقارب الـ23 مليون طالب وتلميذ في المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.







أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

