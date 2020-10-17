كورونا.. تونس تسجل أكثر من 5 ألف حالة إصابة جديدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت تونس خلال الأربعة أيام الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 114 وفاة.

 

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39,801 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29,790 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 17 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 17-10-2020

منذ 7 دقائق

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي على الوداد

منذ 17 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

الأهلي يقهر الوداد المغربي بثنائية نظيفة ويضع قدما ونصف في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

10:22 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي