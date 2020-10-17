فاروق المقرحي: مجلس الشيوخ سيخطط لمصر تشريعياً ويساعد رئيس الجمهورية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأسماء التي تضمنها القرار الجمهورى بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تعد قامات في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية والتخطيط لمصر تشريعيًا وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب والصحيح في الوقت الصحيح.


وأضاف "المقرحى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتمنى أن يكون مجلس الشيوخ المصرى على ذات مستوى مجلس اللوردات البريطاني ومجلس الشيوخ الأمريكي


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ.

ونص المادة 28 من القانون رقم 141 لسنة 2020 لـمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة عدد من الضوابط وهي أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، كما يراعي تخصيص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

وكذلك يحظر عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وتعيين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهير الذين تواجدوا في قائمة المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي:

- السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.
- ‏طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.
- خلف الزناتي، نقيب المعلمين.
- الكاتب الصحفي محمد صلاح البدري.
- الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.
- بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد.
- سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع.
- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
- سامح عاشور، نقيب المحامين الاسبق.

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