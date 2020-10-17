نتائج مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفتتحت اليوم السبت مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات جاءت على النحو التالي :-


الشباب وأبها 


نجح نادي الشباب في الفوز على أبها بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد " الملز " وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد ماخيني ديوب.


التعاون والفيصلي 


سقط فريق نادي التعاون في فخ التعادل الإيجابي على أرضه وبين جماهيره بهدف ضد الفيصلي حيث افتتح إياغو دوس سانتوس التسجيل للتعاون في الدقيقة 2 وأدرك إيغور روسي التعادل في الدقيقة 80.


الوحدة ضد القادسية 


نجح نادي الوحدة في تحقيق الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية حيث سجل ثنائية أصحاب الأرض ديميتري بتارتوس وأحمد جابر فيما سجل حسن محمد العمري هدف القادسية الوحيد.


الهلال والعين 


نجح نادي الهلال في تحقيق فوز صعب على العين الصاعد حديثاً للدور السعودي بهدف مقابل لا شيء حققه علي هادي آل بليهي في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد الملز.

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