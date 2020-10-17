برشلونة يرفض هدية قادش ويسقط أمام خيتافي 1-0 بالليجا

أهدر برشلونة فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة قبل مباراة الكلاسيكو وسقط أمام مضيفه خيتافي بهدف نظيف سجله خايمي ماتا من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليتجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط ورفع خيتافي رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ريال مدريد المتصدر وأمام قادش وغرناطة.

وباءت جميع محاولات برشلونة بالفشل رغم النشاط الذي بثه اللاعب الناشئ أنسو فاتي لدى نزوله في وسط الشوط الثاني.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمعنويات برشلونة قبل بدء مسيرته في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أمام فيرنكفاروش المجري يوم الثلاثاء المقبل.