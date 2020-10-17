عمرو أديب مهنئا الأهلي بالفوز: "أنا بجد فرحان.. ومبروك"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهليبهدفين نظيفين على فريق الوداد بالدور النصف نهائي في دوري أبطال أفريقيا، "أنا بجد فرحان.. الاهلي رفع راسنا".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "ليه بتشككوا في فرحتي بالأهلي.. الأهلاوية والزملكاوية فرحانين"، مشيدا بأداء النادي الأهلي خلال المباراة، معقبا: "العملاق الشناوى تصدى بالمباراة، الأهلي عامل مبارة ممتازة".

وتابع، "اللاعيبة واقفة على رجليها بشكل جيد.. وأملنا الزمالك يحقق نتيجة جيدة، ويكون النهائي مصراوي على أرض مصر، ويفوز بالبطولة فريق مصري.. ألف مبروك للأهلي".

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