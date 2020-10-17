إخفاق وحيد.. ماذا يفعل الأهلي في لقاء الإياب عندما يفوز ذهابًا في نصف نهائي إفريقيا؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزا غاليا على حساب فريق الوداد المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية الأهلي في شباك الوداد المغربي عن طريق كل من، محمد مجدي أفشة بالدقيقة 4، وأضاف على معلول الهدف الثاني بالدقيقة 62 من ركلة جزاء.

هذا الفوز يمنح النادي الأهلي الأفضلية والتفوق على الوداد المغربي قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم 23 أكتوبر الجاري ، ويقرب المارد الأحمر بقوة من التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخيا، حقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي 3 مرات طوال تاريخه، ولكنه خسر في مباريات الإياب في النسخ الثلاث للبطولة، وصعد للمباراة النهائية "مرتين"، بينما فشل مرة وحيدة:-

- 1987:

فاز الأهلي على فريق اشانتي كوتوكو الغاني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة، ولكنه خسر في غانا بهدف نظيف، وصعد للمباراة النهائية بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 2-1، وحصد لقب البطول على حساب فريق الهلال السوداني.

- 2010:

تفوق فريق الأهلي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب في القاهرة، وخسر بهدف "اينرامو" الشهير في لقاء الإياب وودع منافسات البطولة، وتأهل فريق أبناء باب سويقة للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

- 2018:

تغلب فريق الأهلي على نظيره وفاق سطيف بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بالقاهرة، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسر في لقاء الإياب بالجزائر 2-1 ولكن صعد المارد الأحمر للنهائي القاري متفوقا في مجموع المباراتين 3-2 وخسر اللقب أمام فريق الترجي التونسي.

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