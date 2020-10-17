موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا غاليًا أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.





وفاز الأهلي بهدفين نظيفين، بأقدام محمد مجدي افشة في الدقيقة 4، وعلي معلول في الدقيقة 62، عن طريق ركلة الجزاء، بعدما أهدر بديع اووك في الدقيقة 43، ركلة جزاء لصالح الوداد.





ويلاقي الأهلي منافسه الوداد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق مباراة العودة بين الأهلي والوداد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المغرب.