وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة للطلاب خلال أيام

Advertisements

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية، ولا تستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة.



وتابع "عبد الغفار"، في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء السبت، في معرض رده على سؤال اسعار الباقات واستهلاك مقاطع فيديو الدروس التعليمية لها وعدم توافر إمكانيات لدى بعض الطلبة خاصة في الاقاليم، قائلًا: "أي حد في أي مكان ما يقدرش يدخل المنصات الالكترونية عبر الشبكات المتوافرة سيكون عبر تلك البقات الجديدة من خلال بطاقة " SIM " كارد الخاصة به ".



وكشف الوزير أن التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدشين هذه البقات بات قريبًا وفي الملامح النهائية خلال ايام عبر إتفاقية ".



قال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن نظام تعليم " الهجين " المطبق في العام الدراسي 2020-2021 ليس جديدًا، فقد بداته وزارته في الاستثمار فيه منذ عام ونصف بتوجيهات من الرئيس السيسي من خلال إستثمارات ضخمة في البنية التحتية.



وتابع "عبد الغفار"، قائلًا: "إحنا كنا محظوظين جدًا، لأن إستثماراتنا في هذا المجال بدأت منذ عام ونصف قبل كورونا بتوجيهات من السيد الرئيس، بحيث تتحول جامعاتنا إلى جامعات ذكية رقمية عبر بنية تحتية قوية، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.. وهو مشروع تكلف 5.7 مليار جنيه مصري حجم إستثمارات ".



واردف قائلًا: "لم نبدأ وقت كورونا وبدأنا قبل ذلك لكن أزمة الجائحة " سرعت من ميكنة الامتحانات ورفع المقرارات الدراسية على المنصات التعليمية، وتحويل الانشطة عبر الفصول والمعامل الافتراضية، وهذا لم يكن ليتم إلا ببنية تكنولوجية قوية بدانا فيها ".



وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول إمكانية تطبيق هذه البرامج من التعليم الهجين في الجامعات في الاقاليم بذات جودة جامعتي القاهرة وعين شمس، قال الوزير: " اكيد لا ونحتاج لدعم إضافي لجامعات الاقاليم عبر خدمات تسريع الانترنت والبنية التحتية المعلوماتية، لكن المؤكد أننا قادرين على التحدي زينا زي اي حد في العالم الي فجأة لقى نفسه مضطر لمواجهة كورونا بتطبيق التعليم عن بعد، وأعتقد إننا قادرين على التحدي".





