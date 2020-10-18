بكلمات مليئة بالحب.. ميريهان حسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة ميريهان حسين على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده ، ونشرت ميريهان صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأنت طيب وأجمل وأحن وألذ أخ فى الدنيا بحبك أوى يا نيزو ربنا يخليك لينا يا حبيبى ونفضل طول عمرنا نضحك مهما ضاقت بينا ونفضل نكبر لكن قلوبنا لسة أطفال زى ما كنا بنعلب واحنا عيال بس من غير ضرب.. بحبك.



يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

