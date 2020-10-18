بكلمات مليئة بالحب.. ميريهان حسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة ميريهان حسين على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده ، ونشرت ميريهان صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة وأنت طيب وأجمل وأحن وألذ أخ فى الدنيا بحبك أوى يا نيزو ربنا يخليك لينا يا حبيبى ونفضل طول عمرنا نضحك مهما ضاقت بينا ونفضل نكبر لكن قلوبنا لسة أطفال زى ما كنا بنعلب واحنا عيال بس من غير ضرب.. بحبك.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

أخبار تهمك

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 10 ساعات

صراع بين الزمالك وبراميدز على هداف المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 19 ساعة

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يوم

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي على الوداد

منذ أقل من ساعتين

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الإعلام يرد على منتقديه: "صدرت الأوامر"

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

09:13 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد عبور الوداد بدوري أبطال أفريقيا

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي