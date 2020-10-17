وائل الإبراشي: فوز الأهلى على الوداد انتصار لمصر وعلينا مساندة الزمالك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن انتصار النادى الأهلي على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شئ، يعد إنتصار لمصر، ونتيجة هائلة للقلعة الحمراء خارج البلاد، وتابع:" الأهلى يمثل مصر ولازم نشجع الأهلى والزمالك في هذه البطولة كون كلاهما يلعبان باسم مصر.. انتصار الأهلى والزمالك هو انتصار لمصر".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر في حاجة إلى استعادة الانتصارات الإفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطنى، كون ذلك يقدمنا للعالم من أجل دخول تصفيات كأس العالم، وتابع:" فضلًا عن أن الرياضة ترفع من أسهم وأسماء دول العالم المختلفة".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن الأندية المصرية لديها ميزة لا تتوفر لدى الأندية المغربية، وهى أنها اعتادت على اللعب بدون جمهور، موضحًا أن أزمة كورونا والتي منعت دخول المشجعين هي نقطة قوة للأندية المصرية، وتابع:" ميزة الأندية المغربية أن لديها جمهور يشجعها بقوة وبصيحات صاعقة وتكون جزء من عملية رفع الروح المعنوية للاعبين، ونظرًا للعبهم بدون جمهور فهى ميزة للأندية المصرية".

لأهلي تقدم بالهدف الأول مبكرًا عن طريق صانع ألعابه محمد مجدي أفشة الذي أحرزه في الدقيقة ٣ بعدما استغل خطأ من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي.

وفي الشوط الثاني أضاف الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة ٦١ من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما أعاق مدافع الوداد تصويبة جونيور أجاي القوية بيده داخل منظقة الجزاء.

المباراة كانت مليئة بالندية والحماس من جانب كلا الفريقين وكان من الممكن أن تشهد أهداف أخرى لو استغل لاعبو كلا الفريقين الفرص التي أتيحت لهم حيث أهدر بديع أووك لاعب الوداد ركلة جزاء منحها حكم المباراة له في الشوط الأول لكن محمد الشناوي حارس الأهلي زاد ببسالة عن مرماه وتصدى للكرة ببراعة.

وبهذا الفوز اقترب الأهلي بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي للتأهل إلى الدور النهائي.

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