الأهلي يقهر الوداد المغربي بثنائية نظيفة ويضع قدما ونصف في نهائي دوري الأبطال





وضع الأهلي قدمًا ونصف في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز على مضيفه الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي البطولة.





الأهلي تقدم بالهدف الأول مبكرًا عن طريق صانع ألعابه محمد مجدي أفشة الذي أحرزه في الدقيقة ٣ بعدما استغل خطأ من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي.





وفي الشوط الثاني أضاف الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة ٦١ من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما أعاق مدافع الوداد تصويبة جونيور أجاي القوية بيده داخل منظقة الجزاء.





المباراة كانت مليئة بالندية والحماس من جانب كلا الفريقين وكان من الممكن أن تشهد أهداف أخرى لو استغل لاعبو كلا الفريقين الفرص التي أتيحت لهم حيث أهدر بديع أووك لاعب الوداد ركلة جزاء منحها حكم المباراة له في الشوط الأول لكن محمد الشناوي حارس الأهلي زاد ببسالة عن مرماه وتصدى للكرة ببراعة.





وبهذا الفوز اقترب الأهلي بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي للتأهل إلى الدور النهائي.



