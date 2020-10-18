بحضور لفيف من السفارة البرازيلية.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان ميديل إيست فاشون (صور)





hنطلقت مساء أمس الجمعة، الدورة الرابعة من مهرجان "ميدل ايست فاشون فيستيفال"، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين، ورجال الأعمال، ونجوم الفن، ومصممي الأزياء، والميكب أرتست، والصحفيين، من مختلف البلدان في الوطن العربي، وهو أول مهرجان فاشون يقام في مصر بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وفي الدورة الرابعة له، حرص مهرجان ميديل ايست فاشون على دعوة عدد كبير من الدبلوماسيين من داخل السفارة البرازيلية، كما قام بإحضار عدد من الدبوماسيين في دورته الأولى.





وحرصت إدارة مهرجان "ميدل ايست فاشون فيستيفال" في دورته الرابعة، على تكريم كل من أبطال فيلم "زنزانه٧" الذي يعرض حاليًا في صالات العرض السينمائية، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، وتصدره لشباك التذاكر في الفترة الأخيرة، وحضر من أبطال الفيلم الفنان نضال الشافعي، والفنانة منه فضالي، اللذان أعربا عن بالغ سعادتهما بهذا التكريم، كما تم تكريم الفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان رامي وحيد، والفنانة الشابة رنا رئيس، والفنانة جوري.





كما حرص على تكريم أيضًا عدد من الفاشون ديزاينر والميكب أرتست المشاركين بأعمالهم في المهرجان، من بينهم: المصمم السوري عمر محفوظ، والمصممة المصرية التونسية سارة طايل، والمصممة المصرية نرمين صفوت، والميكب ارتيست التونسية نيروز، وفيفيان بطرس، وميرا الفيقى، وميكب وشعر رامى محروس، وشعر محمد شعبان، وشعر شادى وفادى لحود.





ومن جانبه، قال وليد خليل، مدير مهرجان ميدل ايست فاشون فيستيفال، إنه حريص على تحويل "السليمانية" إلى مدينة ثقافية فنية في الفترة القادمة، وذلك بإقامة العديد من المهرجانات الفنية ومنها مهرجان الفن التشكيلي وعدة حفلات يحييها نجوم عالميون في مدينة جولف السليمانية.





ويأتي هذا التعاون بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان في الدورتين الأولى والثانية، والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة والفاشون في الوطن العربي والشرق الأوسط.



