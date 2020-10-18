تعرف على موعد إعادة عرض الحلقة 31 من مسلسل "الوجه الآخر"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تُعرض بعد قليل الحلقة الواحد الثلاثين من مسلسل "الوجه الآخر" على قناة CBC دراما فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتعاد الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحاً والثانية عشر ظهراً على قناة cbc.

"الوجه الآخر " ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصري، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، حنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش.

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذان يواجهان صعوبة في الإنجاب، كما يتعرض يحيى لضغوط عالية تسبب في توريطه بعلاقة غرامية مع شقيقتها فرح، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

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