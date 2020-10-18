أبرزهن سهير البابلي.. تعرف على زيجات منير مراد في ذكرى وفاته

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفا الفنان منير مراد، واحد من أعظم الملحنين المصريين، فما زالت ألحانه تعيش في وجدان الجمهور بنفس رونقها حتى الآن.

تزوج منير مراد ثلاث مرات الأولى من فتاة يهودية إيطالية، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي عقب إشهار إسلامه واستمرت الزيجة 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967.

وتعتبر "سهير" الحب الحقيقي في حياته، ولكن نتيجة تعدد الخلافات، وغيرة "منير" الشديدة، انتهت الزيجة بالطلاق، ليظل عدة سنوات بلا زواج، حتى تزوج للمرة الثالثة، واستمرت تلك الزيجة حتى وفاته.

وقالت سهير البابلي، في أحد حوارتها التلفزيونية قصة زواجها من منير مراد بعد قصة حب، مؤكدة أنه أسلم عن اقتناع قبل زواجهما حيث كان يدين بالديانة اليهودية.

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