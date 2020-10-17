مانشستر يونايتد يوجه صدمة قوية إلى ريال مدريد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا والذي ينتهي عقده في صيف 2021 مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي.


وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر يونايتد قام بالفعل بتفعيل بند التجديد في عقد بوجبا ليستمر مع الشياطين الحمر حتى 2022.


وأفادت الشبكة البريطانية بأن مانشستر يونايتد قام بتجديد عقد نجمه الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا قبل تصريحاته التي أكد فيها بأنه يحلم باللعب في ريال مدريد يوماً ما.


وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بوجبا ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها برشلونة ويوفنتوس بالإضافة إلى ريال مدريد ولكن يبدو أن النجم الفرنسي سيستمر مع الشياطين الحمر لفترة أطول.


وعلى نفس الجانب، قال سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في تصريحات لوسائل الإعلام:"بول بوجبا لاعبنا وسيبقى معنا لموسمين آخرين وأنا متأكد أنه يركز في الوقت الحالي على تقديم أفضل ما يملكه لنا ونحن نرغب في رؤية ذلك".

 

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