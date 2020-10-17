"روساتوم" تكشف تفاصيل مشروع محطة الضبعة النووي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:13 م
محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية
الفجر الاقتصادي
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كشف  ألكسندر فورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية للطاقة عن اخر تفاصيل مشروع الضبعة التى تنفذه مصر مع روسيا تحت إدارة شركة روساتوم.


وقال " فورونكوف" إن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية، الذي تنفذه الشركة مع مصر، يعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة النووية في العالم وهو تكنولوجيا الجيل الثالث المطور GEN3+ ووفقًا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعد محطة الضبعة للطاقة النووية ذات سعة كبيرة، وتمتلك من أحدث التقنيات وأكثرها أمانًا، وتعتمد أيضا على أفضل وسائل الأمان والسلامة.


وأوضح ألكسندر فورونكوف ان روساتوم تواصل أعمال البناء التحضيرية في موقع محطة الضبعة للطاقة النووية بالتعاون مع الشركات المصرية.

وأشار إلى أن هناك تعاون بحثي في مجال الطاقة النووية السلمية بين روسيا ومصر يمتد الى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 طالب مصري يدرسون الطاقة النووية السلمية في جامعات روسيا المختلفة في تخصصات الهندسة النووية والفيزياء النووية وغيرها، كما أن الشركة ستلتزم بتوفير التدريب اللازم لموظفي التشغيل والصيانة للعمل في الضبعة.

وأكد أن مشروع الضبعة للطاقة النووية السلمية سيكون له انعكاسات إيجابية عديدة على مصر، على الصعيد الاقتصادي، بجانب توفير الطاقة والكهرباء، وطبقاُ الى حسابات شركة روساتوم، فإن كل دولار يتم استثماره في محطة الطاقة النووية بالتكنولوجيا الروسية، سيولد حوالي 4 دولارات من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما سيكون له أثار ايجابية على صعيد الشغل وتوفير فرص العمل وأيضا في المجال الطبي والبحثي.

وأشار ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي لمكتب روساتوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن تكلفة الطاقة الكهربائية المولدة من خلال المحطات النووية تكون أكثر استقرارا واستدامة مقارنة مع مصادر الطاقة الاخرى مثل الغاز أو البترول وغيرها، وذلك نظرا للتقلبات الحادة في أسواق المنتجات البترولية بعكس الطاقة النووية وهو ما يسهل عملية التخطيط والتقديرات المستقبلية للحكومات.

كما عبر عن تطلعه الى تحقيق نجاح المشروع، حيث انه يأمل انه في ظل التعاون الوثيق بين روساتوم والجهات الحكومية والدعم الكبير الذي يوفره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل المشروعات في مصر، ان تصل نسبة نجاح مشروع الضبعة النووي إلى نسبة 100%.

 


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