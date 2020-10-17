رنا سماحة تنشر صورة مع خطيبها عبر :إنستجرام"

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غازلت الفنانة رنا سماحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رنا بالصورة برفقة خطيبها الملحن سامر أبو طالب ، وعلقت رنا على الصورة وكتبت : ودى الصورة اللى طلبتوها يا حلوين.



وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.