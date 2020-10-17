الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة

يبحث مسؤولو نادي الزمالك إنهاء صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي





تحرك مسؤولو الزمالك، لإنهاء مفاوضاتهم مع إدارة وادي دجلة بشأن التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الدجلاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وقدم محمد عبد العاطي مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، منذ بداية الموسم الكروي الحالي.





وأبدى مسؤولو نادي الزمالك، إعجابهم بمستوى الاعب في بطولة الدوري المصري مع وادي دجلة، حيث تراه إدارة الأبيض بديل جيد لطارق حامد.





من جانبه أبدى محمد عبد العاطي موافقة مبدئية بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مطلع الموسم الجديد.





الجدير بالذكر أن الزمالك، حسم أولى صفقات الفريق لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي.











