الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع نجم دجلة
السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:22 م
علي خلاف
Advertisements
يبحث مسؤولو نادي الزمالك إنهاء صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات الزمالك لضم محمد عبد العاطي
تحرك مسؤولو الزمالك، لإنهاء مفاوضاتهم مع إدارة وادي دجلة بشأن التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الدجلاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وقدم محمد عبد العاطي مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، خلال الفترة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، منذ بداية الموسم الكروي الحالي.
وأبدى مسؤولو نادي الزمالك، إعجابهم بمستوى الاعب في بطولة الدوري المصري مع وادي دجلة، حيث تراه إدارة الأبيض بديل جيد لطارق حامد.
من جانبه أبدى محمد عبد العاطي موافقة مبدئية بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مطلع الموسم الجديد.
الجدير بالذكر أن الزمالك، حسم أولى صفقات الفريق لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا