عاجل.. معلول يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الوداد

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الثاني في مرمى نظير الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة ٥٩ احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما اصطدمت تصويبة جونيور أجاي بيد مدافع الوداد لم يتردد الحكم في احتسابها للفريق الأحمر، ليسددها علي معلول داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للفريق الأحمر.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.