رنا سماحة ضيفة هنا الزاهد فى برنامج "هزر فزر" غداً الأحد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل الفنانة رنا سماحة غداً ضيفة هنا الزاهد فى برنامجها الشهير "هزر فزر" الساعة العاشرة مساءً على قناة CBC.

وروجت رنا سماحة للحلقة ، حيث شاركت جمهورها بصورة من الكواليس ، وعلقت قائله:"لما تكون فى حالك واحنا فى حالك برضو ، استنونا بكرة الساعة عشرة فى هزر فزر مع القمرة هنا الزاهد".

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.

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