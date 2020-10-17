محمد ثروت ينعى وفاة والدة الشهيد المنسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:20 م
مي مرسي
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نعى الفنان محمد ثروت،وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "ثروت" قائلا: "وفاة والدة الشهيد أحمد منسي.. لقاؤكم في الجنة ❤️".

يذكر أن والدة الشهيد أحمد المنسي توفيت صباح اليوم عقب معاناتها مع المرض ودخولها مستشفى الجوي في الفترة الأخيرة وذلك عمر ناهز الـ70 عاما ونعى وفاتها عدد كبير من الفنانين من المشاركين في مسلسل "الاختيار" وغيرهم.

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