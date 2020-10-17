أحمد موسى يشن هجومًا عنيفًا على الهارب محمد علي.. "حذاء منسي برقبته" (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا عنيفًا على الهارب محمد علي، موجهًا العديد من الأسئلة للمصريين.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من المصريين لم يقتنع حتى الآن أن الهارب محمد علي إخواني ويعمل لمصالحهم ويمول من جماعات الإرهاب.

وأوضح موسى، أن حذاء الشهيد أحمد منسي برقبة الخائن العميل محمد علي.

كان قد نعى الإعلامي أحمد موسى، والدة الشهيد أحمد منسي، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم دفن الراحلة مساء اليوم بجوار ابنها.

وتابع موسى،: "ربنا يرحمها ويحسن إليها ويرحم ابنها البطل أحمد المنسي"، مؤكدا أن والدة أحمد المنسي أنجبت بطلا ضحى من أجل هذا الوطن العظيم".

كما نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والدة الشهيد البطل أحمد المنسي التي وافتها المنية اليوم السبت.

وقال السيدة انتصار في تدوينة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نودع اليوم إحدى سيدات مصر العظيمات السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية اليوم بعد رحلة مشرفة من العطاء والبذل".

وأضافت " كانت الفقيدة ممن سطرن بتضحياتهن وتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في الانتماء والتضحية، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات وفداء الوطن، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يجمعها بالبطل الشهيد فى جنات النعيم،، وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفيت السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ ٣ أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

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