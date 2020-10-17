مصطفى بسيط ينعى والدة الشهيد أحمد منسي

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نعى الفنان مصطفى بسيط والدة الشهيد أحمد منسي التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت : البقاء لله انتقلت إلى رحمة الله والدة البطل الشهيد أحمد منسي اللهم اغفر لها وارحمها ، العزاء واجب للأسرة والأهل والأصحاب والشعب المصري كله.. كل التقدير والتحية لأم أحد رجالنا المخلصين البقاء لله.



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

