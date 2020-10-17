في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب طلب ممدوح وافي أن يدفن في قبر أحمد زكي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير ممدوح وافي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 2004، بعد صراع مع مرض السرطان.

نشأت علاقة قوية مبنية علي الصداقة والمحبة بين ممدوح وافي، مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، وعلي الرغم أن "وافي" لم يقوم بدور البطولة في أي فيلم أو مسلسل الي أنه نجح في تجسيد شخصية دور البطل التاني وترك بصمة فنية لخفة ظلة وابدع في جميع ادوارة واستعان به الراحل أحمد زكي في الكثير من أعماله الفنية لايمانه بقدرات وافي فكان يقوم بدور الصديق البطل المخلص وكان أقرب صديق له حيث كان يشاركه أفراحه واحزانه.

كان ممدوح وافي، يبكي بشدة حزنا علي اصابة أحمد زكي بمرض سرطان الرئة وكانت حالته حرجه واصاب موافي حزن شديد على صديقه وكانت الصداقة قوية بينهم.

و علم بالصدفة ممدوح وافي أنه مريض بسرطان المعدة ووصلت حالته إلى مرحلة متأخرة وشعر أن حياته أوشكت على الانتهاء وأنه سوف يرحل قبل صديق عمرة أحمد زكي.


فطلب منه أن تظل هذة العلاقة دائمة في الدنيا وحتي بعد الممات بأن يتم دفنة في مقبرة أحمد زكي حتى لايفرقهما أي شئ حتي الموت وأحب أحمد زكي بعد وفاة ممدوح وافي أن يحقق له طلبه وتم دفن وافي في مقبرة أحمد زكي عند وفاته في 17-10-2004.

وبعد دفنه بخمس شهور توفى الفنان أحمد زكي وتم دفنه بجوار صديق عمره ممدوح وافي.

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