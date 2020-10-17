النصولي: هذا موعد ظهور لقاح جديد بالولايات المتحدة ضد فيروس كورونا

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كشف طلال النصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إنه من المتوقع ظهور لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية ضد فيروس كورونا خلال من أربع إلى ستة أسابيع من إحدى شركات الأدوية الأمريكية.



وقال "النصولي" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه غير مطمئن للقاح الروسي الذي يتم التطعيم به داخل روسيا حاليًا لأنه لم ينتهي جميع مراحله تجاربه.



وأكد على ضرورة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية خاصة مع قدوم فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بالأنفلونزا والتي يفقد الجسم الكثير من المناعة قد تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



آخر تطورات فيروس كورونا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.