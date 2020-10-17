شركة مياة الشرب بالقاهرة تعلن عن عدد من الوظائف الخالية بها

طلبت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، اليوم السبت، عدد من الموظفين خرجين كلية العلوم للتعين بها.

وأوضحت شركة مياة الشرب في بيانا لها عبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها بحاجة للتعاقد مع عدد من الموظفين لشغل وظيفة كيميائي، للعمل بقطاع المعامل بالشركة وذلك وفقًا للشروط التالية.

وعن شروط التقدم لوظائف شركة مياه القاهرةأن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم من إحدى كليات العلوم الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل، و أن يكون مقيدًا بنقابة المهن العلمية، وألا يزيد السن على 30 عامًا في 1 نوفمبر 2020.و . أن يكون مقيمًا بالقاهرة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، كما أن اجتياز الاختبار التحريري، بالاضافة إلى اجتياز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية والذي سيعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط، واجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.