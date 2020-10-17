عماد الدين حسين: تعطيل جلسات " الشيوخ " 40 يوماً للانتهاء من اللائحة الداخلية

Advertisements

علق الكاتب عماد الدين حسين، على تعينه في مجلس الشيوخ مازحًا: "دلوقتي في البلد بيقلولي يا لورد "، ومازحته الاعلامية لميس الحديدي، قائلة: "أوعى الحصانة تغيرك علينا يا عماد ؟ ".



فرد "حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، مساء السبت، "قائلًا: "الحصانة بمفهوم الشارع المترسخ مش هيحصل إن شاء الله"، مضيفًا أنه بدأ عمليات استخراج كارنيهات الاعضاء، وكان العضو الثاني ممن تسلموا كارنيه العضوية، نظرًا لكون القرار الجمهوري صدر في الساعة الخامسة مساء، وكان من الصعب ان يحضر الجميع للحصول على الكارنية الخاص بهم اليوم وستسكتمل غدًا، لكن مع ذلك مسموح للمعينين حضور الجلسة الاجرائية قبل تسلم عضوياتهم.



وأضاف: "القاعة التي ستشهد الجلسة الاجرائية ربما لا تستوعب كامل الاعضاء، وسوف يحضر الاعضاء في القاعة ومن يزيد في الشرفات..، ولأول مرة يطبق تقليد جديد يقضي بان يكون جلوس الاعضاء بأولوية السن بحيث يكون كل مقعد للأعضاء ممهورًا برقم العضوية، وبالتالي لن يكون هناك تزاحم تطبيقا للاجراءات الاحترازية ".



وتابع: "غدًا الجلسة ستبدأ في تمام 12 ظهرا جلسة إجرائية فقط لأداء اليمين وسيتم النداء على كل عضو لقسم اليمين وأتوقع أن تكون الجلسة طويلة، نظرًا لان عدد أعضاء غرفة الشيوخ تبلغ نحو 300 عضو ويعقب ذلك إنتخاب رئيس المجلس والوكيلين ثم ترفع الجلسات أربعين يومًا حتى يتم تحديد لجنة تضع لائحة خاصة بمجلس الشيوخ ".



كاشفًا أن جلسة الغد تدار مؤقنا بلائحة مجلس النواب حتى يتم الانتهاء من اللائحة الخاصة بغرفة مجلس الشيوخ وخلال مدة الاربعين يومًا التي تشهد تعطيلًا للجلسات سيتم الانتهاء من اللجان ووضع اللائحة الداخلية للغرفة بالاضافة لكون الفترة القادمة ستتزامن مع عقد إنتخابات مجلس النواب ومن ثم رؤي أن يتم إجراء الجلسات حتى يتفرغ بعض الاعضاء لمساعدة زملائهم المرشحين لمجلس النواب ".

