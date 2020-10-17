وفاء عامر تنعى والدة الشهيد أحمد منسى

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعت الفنانة وفاء عامر والدة الشهيد أحمد منسي التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

وكتبت : بكل الحزن أنعى نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلاً يعد رمزاً للشهامة والنضال والبطولة .. أنجبت مصرياً ضحى بحياته من أجل هذه الأرض.

وتابعت : تلك الأم العظيمة استجاب الله دعائها فهى أم فقدت ابنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت فى السماء ، ولم يكن بينها وبين الله حجاب.. وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة ابنها تخلد أمام عينها قبل وفاتها وتأكدت أن مصر لن تنسى أبنائها ولم تتخلى مصر يوماً عن أبنائها وحق الشهيد يعود أجلاً أم عاجلاً.. ربنا يرحمها البقاء لله.

يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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