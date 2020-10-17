في لقاء نادر.. يوسف وهبي يتحدث عن سبب قتله لزملائه.. وموقف محرج تعرض له

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تحل اليوم ذكرى وفاة عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي، أحد الرواد الأوائل في مجال السينما والمسرح.



وفي لقاء تلفزيوني نادر، كان عميد المسرح العربي أجراه مع الإعلامية ليلى رستم، عام 1966 في برنامج بعنوان "نجوم على الأرض" على التلفزيون المصري.



كشف "وهبي" في هذه المقابلة عن عدد كبير من الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية ومنها "رتبة البكوية، وسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية من باب الفاتيكان بعد دوره في مسرحية كرسي الاعتراف، وسام الأرز، جائزة الدولة التقديرية عام 1970".



وقال في حواره بأنه تعرض لموجة من السخرية، وقال النقاد عنه إنه يقتل زملاءه في كل عروضه المسرحية، ودافع عن نفسه قائلا: "لست مسؤولا عن كتابات شكسبير، أقدم روايات من الأدب العالمي، وفي أغلبها يقتل البطل خصومه، كما حدث في "عطيل" ولم أغضب من هذه السخرية".



وأشار خلال الحوار إنه يتحدث عدة لغات وهي الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، مشيرا إلى أنه تعرض لموقف شديد الإحراج ذات مرة، عندما التقت به معجبة تركية، واقتربت منه وأشادت بإمكانياته التمثيلية ولأنه لا يتحدث التركية تحدث معها باللغة الفرنسية، وهنا شعرت المعجبة بالغضب.