الأخطبوط.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام الوداد ويحافظ على تقدم الأهلي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
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حرم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الوداد المغربي من إدراك التعادل في المباراة التي تجمع فريقه حاليا أمام نظيره المغربي والمقامة على المركب الرياضي محمد الشناوي.

 

وفي الدقيقة ٤٠ احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق المغربي بعدما  أعاق الشناوي حارس الأهلي غباغبو مهاجم الوداد لكن الشناوي نجح في التصدي لكرة الجزاء ليحافظ على تقدم الأهلي بهدف نظيف لمحمد مجدي أفشة.

 

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي حاليا على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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