التعليم العالي: الدولة جاهزة لكل الاحتمالات بشأن كورونا.. والفيروس لم يعد غامضا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور حسم عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنهم يحرصون على الموازنة بين حق المواطن في التعلم، والحفاظ على صحة المواطن، معلقا: "مش عايزين حق التعلم يجور على حق الحفاظ على الصحة".

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الدول التي اغلقت بشكل تام لم تحقق نتائج أفضل من الدول التي نفذت غلق جزئي أو بشروط، مؤكدا أن مصر اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن فيروس كورونا لم يعد غامضا بنسبة 100% كما كان في السابق، منوها بأن إدارة ازمة كورونا أصبحت مبنية على معلومات أكثر، مشددا على ان دور الفرد على حماية نفسه لا يقل عن دور الدولة، مؤكدا أن الدولة جاهزة لكل الاحتمالات بشأن أزمة كورونا، وتعليق الدراسة هو قرار الدولة.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.

وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".

وكشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إلغاء القصة من الدراسة، قائلًا: "ولا حاجة من الاستناجات دي، إحنا لسه مبدأناش العام الدراسي، من أصدر هذا السؤال".

وأضاف "شوقي"،: "فيه اختراع كل يوم، القصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم حذف الأسئلة المقالية من القصة للمرحلة الثانوية"، متابعًا: "ومقولناش إنها مش جاية في الامتحان، ولا فيه أي حاجة خالص، ده مش موضعنا دلوقتي ولا وقته ولا ليه سبب".


وعن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أزمة المصروفات

أخبار تهمك

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الوداد.. واستبعاد "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار سارة في الأهلي.. نجم الفريق يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يومين

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا: بهادر يدخل الموسوعة عقب التسجيل في لقاء العياط وأكتوبر

منذ ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأخطبوط.. الشناوي يتصدى لركلة جزاء أمام الوداد ويحافظ على تقدم الأهلي

منذ نصف ساعة

أفشة يتقدم بهدف مُبكر للاهلي في شباك الوداد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ يوم

بعد عرض بيراميدز.. نجم الأهلي يطلب حسم مصيره في القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرزها عن إلغاء القصة ومصروفات المدارس.. تصريحات مهمة لوزير التعليم

جامعة حلوان: إجراءات رادعة ضد الغير ملتزمين بإجراءات كورونا (فيديو)

التعليم عن اليوم الدراسي الأول: "إحنا في عيد"

محافظ شمال سيناء: غرفة بالمدراس لعزل حالات الاشتباه بكورونا (فيديو)

محافظ القاهرة يوجه رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور (فيديو)

وزير التعليم عن بدء العام الدراسى: عُرس كبير ومديري المدارس أبلوا بلاء حسنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

03:22 م

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

05:54 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي