في ذكرى وفاته.. تعرف على ألحان منير مراد ومشاركاته في الأفلام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير منير مراد، واحد من أعظم الملحنين المصريين، فما زالت ألحانه تعيش في وجدان الجمهور بنفس رونقها حتى الآن.

كان رائدًا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.

ومن الألحان التى قدمها منير مراد لعبدالحليم:"أول مرة تحب يا قلبي، استعراض الطلبة، وبكرة وبعده، بحلم بيك، حاجة غريبة، دقوا الشماسي، ضحك ولعب، مشغول وحياتك مشغول، وحياة قلبي وأفراحه.

وقدم لوردة الجزائرية أغنية من يوميها، ولفايزة أحمد "شغلونى عيونك، وبغير عليه، ولشريفة فاضل، فلاح كان ماشي بيغني، والشيخ مسعود، أنا قلبي بابه حنين، حارة السقايين، الليل.

وقدم لمحمد قنديل "زعلوا الأحباب، ولمحرم فؤاد"شفت الحب"، ومحمد رشدي "كعب الغزال، وقدم لأخته ليلى مراد طبيب القلب، وراح الهوى، ياما وياما، وأنا زي ما أنا وأنت بتتغير.

وفي الديالوج قدم "الدنيا حلوة لشادية وكمال الشناوى، وسوق على مهلك سوق، لشادية وكمال الشناوى، و"أنا وحبيبى، لشادية وبمشاركته وآلو آلو لشادية وفاتن حمامة، و"تعال أقول لك لشادية وعبد الحليم حافظ، وقلبي ياغاوي، لفؤاد المهندس وشويكار".

قام منير مراد، بالتمثيل فى عدد من الأفلام ومثل دور البطولة في فيلمين هما "أنا وحبيبي" 1953 أمام شادية، و"نهارك سعيد" 1955 وفي العام نفسه قام بدور صغير في فيلم"موعد مع إبليس" أمام زكي رستم.

وبعد تسع سنوات عاد للتمثيل بعد طلب صديقه "حسن الصيفي" أن يقدم استعراضًا في فيلمه الذي أخرجه عام 1964 وكان بعنوان بنت الحتة.


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