نشأت الديهي عن "المناورة ردع 2020": علينا أن نفخر بقوتنا المسلحة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على المناورة ” ردع – 2020 ” التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة قائلا: " قواتنا المسلحة وصلت لمرحلة غير مسبوقة من الاستعدادات الحربية".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "علينا أ ن نفخر بقوتنا المسلحة، فالجيش المصري لا يهاجم أحد بل قوة ردع لكل مهاجم ومتطاول على الدولة المصرية"، لافتا إلى أن المناورة سميت ردع لأننا لا نفكر في مهاجمة أحد والاعتداء عليه.

وتابع:" قواتنا المسلحة منفتحة على كل مدارس العالم، ولدينا قوات مسلحة تتحرك في جميع الاتجاهات بحيث تكون قادرة على ردع أي أحد، فلنا أن أن نفخر بالقوات المسلحة".

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