فيديو.. أساتذة بـ"زراعة" جامعة بنها يؤسسون نموذج شبه مكثف لاستزراع الأسماك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نجح أساتذة كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها، فى تأسيس نموذج مزرعة لأسماك البلطى بنظام الزراعة شبه المكثفة بطاقة إنتاجية بلغت 120 طن سنويا.

وقال الدكتور زكريا الحداد أستاذ النظم الزراعية المتفرغ بزراعة مشتهر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن تكلفة المشروع لا تتعدى 3 مليون جنيه وإنتاجيته عالية جدًا، رغم أن مساحة المزرعة لا تتعدى فدان وبها 8 أحواض خرسانية داخل هنجر عملاق ومحكم الغلق، لافتا إلى رغبته فى انتشار مزارع أسماك البلطة بالنظام شبه المكثف على أن يكون لها وحدة أعلاف خاصة.

وأوضح الدكتور سيد خاطر استاذ الهندسة الزراعية بالكلية، انه يتم استخدام مياه الأحواض التى تعيش فيها الأسماك مرة أخرى فى الزراعة النباتية داخل الصوب الزراعية التى تنتج الخضروات المتنوعة، لافتا الى الى انه يتم فلترة المياة قبل استخدامها فى الزراعة والحوض الواحد من الأسماك 6 طن فى الدورة الواحدة كما سيتم رفع إنتاجيته الى 8 طن ليزداد إجمالى الإنتاج الى 200 طن سنويا.


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